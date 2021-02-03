Конкурсное жюри «Евровидения» на Украине выбрало песню, с которой группа Go_A представит страну на песенном конкурсе в Нидерландах. Однако украинцам возможности прослушать трек не предоставили, что вызвало волну возмущения. Об этом написал Obozrevatel 3 февраля

Киркоров положил глаз на молдаванку и повезет ее на «Евровидение» © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Тю, а где же открытый отбор между несколькими песнями? Пустые обещания», «Это странно… Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться», «А как же прерогатива мнения народа — разве не она в основе голосования? Народ избрал эту группу, полюбил. Что это за решение втихаря?» — написали пользователи социальных сетей.

В 2020 году группа Go_A победила в Национальном отборе с песней «Соловей», но из-за пандемии конкурс перенесли на весну нынешнего года. Украина, как и большинство стран, менять своего участника не стала, а вот композицию в соответствии с правилами состязания пришлось выбрать другую.

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Отдать предпочтение одной из трех композиций выпала честь певице Джамале, которая выиграла в 2016 году, солисту группы The Maneken Евгению Филатову, продюсеру Руслану Квинте и членам правления Общественного вещания — Ярославу Лодыгину и Дмитрию Хоркину.