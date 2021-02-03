Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опять поразила коллег и всех остальных соотечественников новым образом с косой. Снимок из парламента в Facebook 2 февраля опубликовал фотограф Ян Доброносов

Тимошенко призвала нардепов уволить главу «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Детали», — прокомментировал публикацию Доброносов.

Однако не все пользователи сети оценили очередное изменение внешности Тимошенко, многие сочли непроходящее желание что-то с собой сделать проявлением нестабильного состояния политика.

«Что с ней творится? Может, она в модельный бизнес пошла?», «Девушка на выданье», — написали комментаторы.

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В последнее время Юлия Тимошенко часто удивляет украинцев переменами во внешности. Она распрощалась со своей фирменной прической с косой, перейдя на укладку с завитыми локонами. Также ей приписывают подтяжку лица и изменение формы губ.