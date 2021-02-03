Депутат пришла на заседание в красном пиджаке и с объемной косой, какие обычно плетут маленьким девочкам, когда две части плетения объединяются в одну прическу.
«Детали», — прокомментировал публикацию Доброносов.
Однако не все пользователи сети оценили очередное изменение внешности Тимошенко, многие сочли непроходящее желание что-то с собой сделать проявлением нестабильного состояния политика.
«Что с ней творится? Может, она в модельный бизнес пошла?», «Девушка на выданье», — написали комментаторы.
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В последнее время Юлия Тимошенко часто удивляет украинцев переменами во внешности. Она распрощалась со своей фирменной прической с косой, перейдя на укладку с завитыми локонами. Также ей приписывают подтяжку лица и изменение формы губ.