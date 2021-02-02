Пользователи сети прокомментировали последние изменения в образе лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Фотографии разместил на странице в Facebook Ян Доброносов

Доброносов опубликовал недавно сделанные снимки Тимошенко.

«Всё летит в прорву…»: Тимошенко пугает украинцев и обещает снизить цену на газ © ba.org.ua

«Черно-белая Юлия Владимировна», — написал фотограф.

«Возраст не щадит никого», «Женщина-воин», «Вооружена и опасна», «Двуличная лиса», «Она сегодня — зеленовласка», «А есть фото с поясом для чулок?» — стали обсуждать в комментариях.

Новый имидж Тимошенко обсуждался и ранее, в частности, ей приписывают приписывают подтяжку лица и изменение формы губ. На заседании в Раде политик также появилась в платье с кожаными вставками.

Считается, что таким образом она может готовиться к изменению политической стратегии или делает заявку на возможное премьерство.

Среди новых политических инициатив главы «Батькивщины» — проведение референдумов и снижение цены на газ для населения. Кроме того, журналисты поймали Тимошенко на переписке с Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским.