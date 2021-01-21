«Ну полетели. Кто угадает, куда на этот раз?» — спросила у поклонников модель.
«В дистрофиляндию», «На работу?», «На заработки?», «Ого! Не холодно в Киеве?», «Судя по виду, в Сибирь», — предположили подписчики.
Внимательные пользователи также заметили, что часть мест в зале ожидания аэропорта закрыты в соответствии с карантинными требованиями, а вот сама модель находится там без маски.
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Алена Омович — киевская модель, получившая прозвище «украинская Кардашьян», часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном». Однако при всем обилии критики у столичной звезды 1,4 миллиона подписчиков в Instagram.