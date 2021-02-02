В ролике Пугачева отметила, что в последнее время ее внешность все чаще стали критиковать, как будто все остальные не стареют.
«Да, я старая! И ничего с этим я поделать не могу. Да плевать я хотела! Важно, чтобы стенты (медицинское приспособление, помещаемое в полые органы для расширения их отдельных участков, часто используется для сосудов. — Ред.) мои не выпали, ножки мои ходили красивые до сих пор. Главное другое — желание жить сегодняшним мгновением», — сказала Пугачева.
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«Люди по природе своей хищники, и только правильное воспитание немного корректирует поведение», «Золотые слова», «Те, кто так говорит и в чем-либо вас обвиняет, это у них нездоровая зависть», «"Старость" в мозгах… даже у молодых уже "старые мозги" есть, ленивые и ничего не соображающие», — отметили подписчики в комментариях.
В 2011 году Алла Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина. Сейчас супругам 71 и 44 года. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, которые ходят в первый класс. Артистка не скрывает, что неоднократно обращалась к пластическим хирургам и периодически прибегает к «услугам красоты».