Украинская телеведущая, которую прославило шоу «Орел и решка», Леся Никитюк призналась в интервью «Бульвару Гордона» 21 января, что за время съемок проекта побывала примерно в сотне стран и посетила такие места, которые обычно закрыты для простых смертных

Ницой похвалила Олю Полякову за язык © Оля Полякова/Инстаграм

В числе таких снимков оказался педикюр в Африке, дом-утюг из Нью-Йорка и самый большой алмаз Намибии. Но пользователям больше всего понравился снимок Никитюк, сделанный ею на пляже в купальнике и цветастой балаклаве.

Помимо «Орла и решки», Никитюк успела поработать ведущей шоу «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами». Артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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