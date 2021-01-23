В связи с этим ведущая решила показать такие точки нашей планеты своим подписчикам в социальных сетях. В своем Instagram она уже опубликовала первые 10 снимков из тех путешествий, которые оставили у нее яркие впечатления.
В числе таких снимков оказался педикюр в Африке, дом-утюг из Нью-Йорка и самый большой алмаз Намибии. Но пользователям больше всего понравился снимок Никитюк, сделанный ею на пляже в купальнике и цветастой балаклаве.
Помимо «Орла и решки», Никитюк успела поработать ведущей шоу «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами». Артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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