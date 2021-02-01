«От одного того, что я куда-то поехала, кого-то предала? Как можно свободному человеку, переехав, оказаться с таким ярлыком», — сказала Максакова.
Она заявила также, что каждый человек волен выбирать себе место для жизни по душе, а ей на Украине хорошо. Певица рассказала, что даже выучила украинский язык, на котором дает интервью и преподает в Киеве, но до совершенства речи еще далеко.
Максакова уточнила, что вернулась в Россию для участия в судебной экспертизе по разбирательству с экс-партнером ее убитого мужа по бизнесу из-за квартиры в Москве.
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В украинскую столицу вместе со своим супругом Денисом Вороненковым оперная дива уехала в 2016 году. В феврале 2017-го Следственный комитет РФ заочно арестовал его по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
В марте того же года Вороненкова застрелил неизвестный в центре Киева. Сначала в Генпрокуратуре Украины организатором убийства назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина. Того же мнения придерживалась сама певица, а затем резко отказалась от этих показаний. Суд в Киеве позже снял с Тюрина подозрения. Однако формулировки о якобы «русском следе» остались, хотя убийца до сих пор не найден.