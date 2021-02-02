По задумке программы, детективы должны отгадывать личности людей, вышедших на сцену. Усложняет задачу, что те, кого нужно раскрыть, скрываются за костюмами, полностью закрывающими тела, а голоса меняются. То есть вычислить неизвестных можно только по манере пения. Данилко к вопросу подходит серьезно, о чем он и заявил на шоу, когда Полякова и Каменских устроили танцы во время выступления очередной «маски».
«Наши детективы дурачатся, и мне как серьезному человеку мешают своим пением послушать участника. Я и так сижу в шоке! Я считаю, что надо запретить подпевать! А еще Оля поднимает юбку! Ребята, вы меня сбиваете — сначала Настя поднимала юбку, потом Оля начала», — сказал Данилко.
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На этот раз Данилко и его коллегам нужно было выяснить, кто скрывается в костюмах льва, носорога, бабки, циклопа и других.
Украинское шоу «Маска» является копией американской программы The Masked Singer. Детективами проекта работают Андрей Данилко, певицы Оля Полякова и Настя Каменских и продюсер Dzidzio.