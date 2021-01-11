На официальном фан-аккаунте Пугачевой появилось видео, на котором сама певица Алла Пугачева, ее муж, комик Максим Галкин, и подруга семьи Марина Юдашкина желают поклонникам всего хорошего. Ролик появился в сети 10 января

Подписчики заметили, что певице уже сложно говорить, но, несмотря ни на что, она продолжает улыбаться на камеру. Поклонники артистки предположили, что причина такого состояния их любимой артистки — перебор с филлерами.

«Пусть все вернется, кроме политики»: Галкин спровоцировал дискуссию о России и Украине © Алла Пугачева/Инстаграм

Алла Пугачева несколько лет назад выпустила песню «Война», посвященную событиям на Украине. Автором слов и музыки стал кузнец из Пскова Евгений Вагин.

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