Подписчики заметили, что певице уже сложно говорить, но, несмотря ни на что, она продолжает улыбаться на камеру. Поклонники артистки предположили, что причина такого состояния их любимой артистки — перебор с филлерами.
Сама певица на здоровье никогда не жалуется, однако ее муж периодически рассказывает журналистам, что переживает за состояние своей супруги.
Алла Пугачева несколько лет назад выпустила песню «Война», посвященную событиям на Украине. Автором слов и музыки стал кузнец из Пскова Евгений Вагин.
Ранее мы писали: «Не ругайся матом»: Пугачева дала совет дочери Успенской.