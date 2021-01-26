Зеленский, Порошенко, Тимошенко... Коронавирус атакует украинских политиков
Зеленский, Порошенко, Тимошенко... Коронавирус атакует украинских политиков
© REUTERS, Gleb Garanich
В переписке Тимошенко задают вопрос «Удалось вчера поговорить с Сергеем?», на что та отвечает, что «переговорила со Стефанчуком».

Напомним, первого вице-спикера украинского парламента зовут Руслан Стефанчук.

Затем «Ермак» звонил Тимошенко в мессенджере, однако она не ответила.

После этого Тимошенко показала часть более ранней переписки, где она сообщает «Ермаку», что уже вернулась в Киев, приглашает его в гости и добавляет: «обнимаю».

Также в переписке Тимошенко поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.   