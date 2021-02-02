«Я не знаю, как об этом сказать, написать, произнести, подумать, осознать. Сергея больше нет с нами», — написала Стельмашевская.
Почти сразу подтвердил информацию бывший министр культуры Украины Евгений Нищук. Свои слова сожаления он также оставил в соцсети.
«Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш Драматург. Трудно осознать масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Мой большой друг. Огромная потеря для меня, для всех нас…» — написал Нищук.
Читайте также: «Он пошел повесился, и никого не стало». Как на Одесской киностудии снимали первый советский триллер.
Сергей Проскурня родился во Львове, в семье инженеров. Лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» и имени Сергея Данченко. С 1981 года был женат на пианистке Дине Проскурне.
Помимо творческой деятельности, режиссер участвовал в разработке проекта Закона Украины «О театре и театральном деле», в конце 2005 года стал членом Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины, а с апреля 2008 года возглавил комиссию Совета по вопросам защиты культурно-информационного пространства.
С 2015 года Проскурня режиссировал концерты ко Дню независимости Украины. В 2017 году пригласил на это мероприятие российскую певицу, экс-депутата Госдумы РФ Марию Максакову, за что был раскритикован радикалами.
Причина смерти режиссера пока неизвестна.