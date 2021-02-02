Украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня скончался в возрасте 63 лет. Об этом в своем Facebook 2 февраля сообщила директор PR-агентства «Дель Арте» Ольга Стельмашевская

«Я не знаю, как об этом сказать, написать, произнести, подумать, осознать. Сергея больше нет с нами», — написала Стельмашевская.

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«Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш Драматург. Трудно осознать масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Мой большой друг. Огромная потеря для меня, для всех нас…» — написал Нищук.

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Сергей Проскурня родился во Львове, в семье инженеров. Лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» и имени Сергея Данченко. С 1981 года был женат на пианистке Дине Проскурне.

Помимо творческой деятельности, режиссер участвовал в разработке проекта Закона Украины «О театре и театральном деле», в конце 2005 года стал членом Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины, а с апреля 2008 года возглавил комиссию Совета по вопросам защиты культурно-информационного пространства.

С 2015 года Проскурня режиссировал концерты ко Дню независимости Украины. В 2017 году пригласил на это мероприятие российскую певицу, экс-депутата Госдумы РФ Марию Максакову, за что был раскритикован радикалами.

Причина смерти режиссера пока неизвестна.