В разгар Перестройки 31 января 1988 года на экраны советских кинотеатров вышел первый в стране триллер - экранизация романа Агаты Кристи «Десять негритят». Знаковый для СССР режиссёр Станислав Говорухин смог собрать звёздный состав и создал киношедевр, ставший одним из символов уходящей эпохи

В 60-е годы прошлого века в СССР стали печатать некоторые образцы иностранной литературы развлекательного жанра. В советские книжные магазины и периодику в том числе были допущены произведения английской королевы детективного жанра Агаты Кристи. Её книжки разметали с полок, а журналы вроде «Роман-Газеты», в которых иногда печатались отдельные повести и рассказы, моментально разбирали в киосках «Союзпечати».

Как раз в этот период начиналась режиссёрская карьера Станислава Говорухина: в 1967 году вместе с однокурсником Борисом Дуровым он снял фильм «Вертикаль», в котором его друг Владимир Высоцкий впервые выступил в качестве автора и исполнителя своих песен. После этого Владимир Семёнович приобрёл невероятную популярность и всенародную любовь, а фильм стал лидером проката 1967 года. 40 лет «Месту встречи...». Как создавался шедевр Одесской киностудии © Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Тогда молодой и уже успешный Говорухин предложил на рассмотрение чиновникам от кинематографа заявку на съёмки фильма по детективному роману Агаты Кристи «Десять негритят» (1939), который он прочитал, ещё будучи студентом. История эта обладала хоть и камерным, но очень динамичным сюжетом с яркими психологически интересными героями. Действие её происходило на морском острове, а для Одесской киностудии, на которой работал режиссёр, морская тематика вообще, можно сказать, являлась специализацией.

Но чиновники посчитали нерациональным выделять средства на кинопроизводство подобной продукции, и Станислав Сергеевич вынужден был «забыть» о «Десяти негритятах» на 20 лет.

За это время многое изменилось.

После сериала «Место встречи изменить нельзя» он получил признание как режиссёр, виртуозно освоивший детективный жанр. Кроме того, в стране началась перестройка, отечественный кинематограф наполнили новые западные веяния, и в 1987 году средства на съёмки фильма по детективу английской писательницы чиновники выделили.

Говорухин тут же обзвонил намеченных к съёмкам актёров, и никто ему не отказал — таким режиссёрам не отказывают. В результате актёрский состав подобрался выдающийся.

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Александр Абдулов давно просил Говорухина, чтобы тот дал ему в своих фильмах какую-нибудь большую роль. Он уже пробовался на Шарапова в «Место встречи…», но вместо этого ему досталась эпизодическая роль водителя автофургона из банды «Горбатого» с одной или двумя фразами по фильму.

Получив сценарий «Десяти негритят», Абдулов с воодушевлением принялся его читать… и с разочарованием быстро выяснил, что его героя — развязного циника Энтони Марстона — убивают практически в самом начале ленты. Он даже не стал дочитывать до конца, но в Одессу всё-таки поехал. Главная советская новогодняя сказка от Одесской киностудии © фильм "Чародеи"

Действие романа происходит на уединённом Негритянском острове где-то у побережья Девона — графства на юго-западе Англии. Его общий план в дымке — это уменьшенный макет, снятый в искусственном бассейне Одесской киностудии для комбинированных съёмок. Натурные же съёмки делались в Крыму.

Герои фильма садятся на паровой катер в порту Евпатории и причаливают у скалы Дива в Симеизе. В качестве ведущей к замку лестницы послужила реально существующая лестница, ведущая на вершину этой скалы.

Прибывших в замок гостей слуги встречают у входа в знаменитый ялтинский мини-дворец Ласточкино гнездо. Тот замок, который мы видим на общих планах, — бутафорский. Его за несколько дней «возвели» декораторы Ялтинского филиала киностудии им. Горького рядом с Ласточкиным гнездом на той же Аврориной скале. Декораторы практически все были с альпинистским опытом и быстро собрали над отвесным обрывом стальную конструкцию, на которой потом крепились «стены» строения из плотного прессованного картона.

Интерьерные съёмки проводились в Одессе, в стенах киностудии.

Сцену с Абдуловым сняли быстро. Ему — профессионалу самой высокой пробы — не нужно было долго объяснять, что от него требуется. Кстати, хоть он и расстраивался, что роль ему досталась совсем небольшая, для зрителя она в его обширной фильмографии стала одной из самых ярких и запоминающихся.

После команды «Стоп! Снято!» Абдулов подошёл к директору фильма Александру Басаеву и полюбопытствовал, а кто же на самом деле убийца. Только тогда выяснилось, что со сценарием он ознакомлен только до момента гибели своего героя.

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Роль набожной мисс Эмили Брент вполне могла сыграть киевская актриса Ирина Терещенко. Но в последний момент, когда она уже летела на съёмки в Одессу, Говорухин отдал эту роль другой актрисе, о которой ниже. Киевлянин Михаил Глузский. Народный артист с Караваевых дач © РИА Новости, Виталий Арутюнов | Перейти в фотобанк

Расстроившейся Ирине Георгиевне пришлось довольствоваться очень небольшой ролью служанки миссис Этель Роджерс: её героиня умирала во сне второй, после героя Абдулова.

Получилось так, что Терещенко пришлось чаще появляться в кадре, играя не живую, а мёртвую миссис Роджерс. Когда по сценарию её «тело» выносили по ступенькам «замка» наружу, никакой жёсткой конструкции предусмотрено не было, и чтобы изобразить трупное окоченение Ирине Георгиевне приходилось напрягать все мышцы, что было очень нелегко.

Так что роль, несмотря на свою микроскопичность, оказалась для неё чуть ли не одной из самых сложных в карьере.

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69-летний Михаил Глузский своего героя — бравого отставного генерала Джона МакАртура — сыграл настолько профессионально и беспроблемно, что, вспоминая о фильме, его создатели редко что-то могут о нём сказать.

Этот уроженец Киева был очень ответственным и скромным в жизни, а потому о его работе больше рассказывают не какие-то скандальные истории, а материал в кадре.

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Для Алексея Золотницкого роль слуги Томаса Роджерса, несмотря на то, что она совсем небольшая, оказалась самой знаковой в его кинокарьере и принёсшей наибольшую популярность.

Сцены, где тело его «жены» — героини Ирины Терещенко — выносят из замка, и гибели его героя, снимали рядом со ступеньками входа в Шуваловский флигель Воронцовского дворца.

Когда Алексей Золотницкий в окровавленном гриме лежал на поленнице возле ступенек, а рядом валялся перепачканный в бутафорской крови топор, к замку подошла небольшая группа туристов. Увидев «мёртвое» тело они с дикими криками разбежались. Пришлось съёмочной группе, которая неосмотрительно отлучилась пить чай, оставив актёра одного, объясняться потом с милицией.

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Людмила Максакова (мать оперной певицы, эмигрировавшей в 2016 на Украину, сопроводив переезд антироссийскими заявлениям — прим. ред.) и стала той актрисой, которой досталась роль, первоначально предназначенная Терещенко.

Прилетев в Одессу, Максакова была приглашена Говорухиным на ужин, где, по незнанию, запивала вкуснейшую жареную на мангале баранину холодной водой, чего делать категорически нельзя. Бараний жир очень тугоплавкий. Остыв в желудке, он толстым слоем покрывает слизистую, что в лучшем случае приводит к проблемам с перевариванием пищи и дискомфорту, а в худшем — может стать причиной сильных коликов и кишечной непроходимости.

На следующий день Максакова не то, что не могла отправиться на запланированные кинопробы, ей даже с постели встать было трудно. В результате Говорухин взял её на роль так, без проб, благо, с бараниной всё обошлось.

Перед съёмками в Москву к Людмиле Васильевне прилетела костюмер фильма. У актрисы был свой весьма обширный гардероб, и они подробно обсудили, что из него может пригодиться в съёмках, а что должна предоставить киностудия. «Украина — лучший антидепрессант»: Максакова сняла в Одессе грустный клип про Вороненкова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В результате поражённые количеством и качеством украшений из жемчуга, зонтиков, шляпок, боа, платьев и прочих «богатств», которые привезли Максакова, Ирина Терещенко и Татьяна Друбич (исполнительница главной женской роли) несколько раз просили костюмеров и гримёров втайне их показать. Те смущались, краснели, но просьбы эти выполняли.

Как раз в этот же период времени в Ялте шли съёмки фильма «Асса». На одну из главных мужских ролей в нём его режиссёр Сергей Соловьёв пригласил Станислава Говорухина. В один из съёмочных дней случилась накладка — группа «Десяти негритят» собралась в павильоне, а режиссёра не было. Что делать?

Максакова уже давно втайне наблюдала за тем, как работает Станислав Сергеевич на площадке. Её поражало, что он мог себе позволить сказать операторам и ассистентам начать съёмку, а сам удалялся в соседнее помещение играть в шахматы — он все задачи поставил, действие в кадре расписал, а дальше все профессионалы и без него прекрасно знают, что делать.

Так что Людмила Васильевна настояла, что надо снимать без Говорухина, — пусть лучше отснятое потом уйдёт в «корзину», но они смогут использовать свой шанс показать, что тоже что-то из себя представляют. По позднейшим признаниям самой Максаковой, она отчаянно трусила, когда говорила слово «Мотор!». Но затем заработали опыт и профессионализм, и в кадре она совершенно невозмутимо начала свою фразу: «В этом доме жучок…».

Кстати, фраза эта попала в сценарий не из романа, а из знаменитой пьесы Агаты Кристи «Мышеловка», и Максакова отыграла её безукоризненно. В результате отснятая без Говорухина сцена потом вошла в фильм.

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Владимир Зельдин с удовольствием согласился сыграть у Говорухина довольно зловещего в своей карающей принципиальности, но при этом довольно симпатичного актёру своей погоней за идеальной справедливостью судью Лоуренса Уоргрейва.

Зельдин был очень загружен — до двадцати спектаклей в месяц. Кроме того, профессионалы старой закалки, к которым относился Владимир Михайлович, всегда считали более важной игру на подмостках, чем в кино, и относились к киноискусству несколько свысока.

Возможно, именно поэтому Зельдин повёл себя не совсем ответственно и несколько раз вызвал у Говорухина раздражение тем, что появлялся на съёмочной площадке, не зная роли. Тем не менее свой материал он, как всегда, отыграл мастерски.

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На предложение Говорухина сыграть в «Десяти негритятах» доктора Эдварда Армстронга актёр Анатолий Ромашин откликнулся сразу.

Некоторые связывают его гибель 13 лет спустя под спиленной им же на даче сосной с каким-то трагическим роком фильма, но выглядит это сомнительно. Трагедия чуть не случилась на самих съёмках, но не с Ромашиным, а с его дублёром.

Когда снималась сцена, в которой труп утонувшего доктора Амстронга плавает в воде у скалы, дублёра побило морским прибоем о камни, от чего лицо его потом заливала кровь из нескольких рассечений.

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Алексей Жарков — звезда фильма «Криминальный талант» — свою роль нечистоплотного циничного и профессионального полицейского инспектора Уильяма Генри Блора отыграл безукоризненно.

Его смерть от второго инсульта в 2016 году также многие пытаются связать с неким проклятием фильма, но и это выглядит неуклюжим намерением подтасовать факты под нужную «мистику».

К окончанию съёмок в Крыму на Чёрном море разыгрался шторм. Часть стен бутафорского замка, на фоне которых предстояло сниматься Жаркову и Кайдановскому, сорвало с металлической крепёжной конструкции ветром. Ялтинским декораторам-альпинистам пришлось собирать их остатки и закреплять на старом месте по новой, причём повторить эту процедуру пришлось несколько раз.

Чтобы запечатлеть наилучшие ракурсы перемещения «отставного сыщика» и «бывшего военного» по острову в поисках логова убийцы, оператору Геннадию Энгстрему и его помощникам приходилось не раз рисковать: стоять на обрывах, привязываться верёвками, свешиваться вниз. Но они охотно шли на риск, потому что тоже были в своём деле самоотверженными профессионалами.

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Эта часть считалочки единственная, которую в фильме никто из героев не озвучил. А Александр Кайдановский, пожалуй, единственный из актёров, кто неохотно согласился на свою роль. Но ему нужны были деньги, и он поехал в Одессу.

Актёр доставил множество хлопот директору фильма — Александру Басаеву. Тогда в гостиницах было строго с посетителями, постояльцам не разрешалось оставлять кого-либо у себя в номерах после 23:00 (сейчас в это трудно поверить, но в СССР были такие правила). А к Кайдановскому как раз приехала девушка, на которой он собирался жениться. Цой и музыка перемен © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

Администрация гостиницы не захотела никому делать поблажек, в том числе и именитому известному на всю страну актёру. Кайдановский из-за этого жутко разозлился (а кто-бы не разозлился), и его из гостиницы выгнали. Нужно было срочно решать вопрос, куда его селить. Но в разгаре был курортный сезон, гостиниц в советские времена в Одессе настроили не так много, мест в них свободных не было, так что перед Басаевым встала нетривиальная задачка.

Выручил Александр Абдулов. У него были неплохие отношения с директором одесской гостиницы «Интурист» — он помог поселить Кайдановского с шикарными для того времени условиями.

Сцена убийства Верой Клейторн героя Кайдановского Филиппа Ломбарда снималась в Симеизе у подножия всё той же скалы Дива.

Обычно Александр Леонидович не любил, чтобы его в кадре заменяли дублёры, и во всех трюках снимался сам. Но на море разыгрался нешуточный шторм, и в этот раз он попросил, чтобы в кипящий между камнями прибой падал не он… и правильно сделал.

Даже опытного каскадёра — Василия Будишевского — волны «припечатали» к камням, и он с трудом смог выбраться на берег, когда прозвучала команда «Снято!». В какой-то момент Станислав Говорухин не на шутку перепугался, что тот погиб.

Последний негритёнок поглядел устало, Он пошел повесился, и никого не стало

Кого пригласить на главную женскую роль, Станислав Говорухин выбирал меж двух актрис — Верой Глаголевой и Татьяной Друбич.

Режиссёру обе казались для неё вполне подходящими, хотя он больше всё-таки склонялся к последнему варианту — Друбич обладала более «иностранной» внешностью. Но актриса уже была ангажирована режиссёром Сергеем Соловьёвым (в то время её мужем) на главную роль в фильме «Асса». Скончалась Вера Глаголева © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Говорухин обратился к коллеге по цеху с просьбой построить свой график съёмок таким образом, чтобы Татьяна Люсьеновна могла сниматься и в его фильме, — благо «Ассу» снимали совсем рядом — в Ялте. Соловьёв выставил встречное предложение — он пойдёт навстречу Говорухину, если тот согласится сыграть в его ленте одну из главных мужских ролей. В результате состоялся своеобразный производственный «бартер».

В сцене убийства героя Кайдановского у подножия скалы Дива в Симеизе Друбич на холодном штормовом ветру страшно промёрзла. Чтобы хоть как-то согреть девушку, Говорухин распорядился налить ей полстакана водки. Однако руки у актрисы так окоченели, что она не могла даже взять в них стакан — водку пришлось вливать, удерживая его перед ней на весу. К счастью, водка помогла, Татьяна Люсьеновна не простудилась.

На съёмки Друбич приехала не одна, а со своей 3-летней дочерью Аней. Пока актриса работала на съёмочной площадке, с ребёнком занимался кто-то из девушек из состава съёмочной группы. Однажды девочка спасла своей маме жизнь.

Когда снималась сцена самоубийства Веры Клейторн, Друбич подвесили к потолку, прицепив к удавке скрытую под одеждой специальную ременную конструкцию, распределявшую нагрузку на верхнюю часть тела. После очередного дубля съёмочная группа отправилась перекусить… а про актрису, висящую под потолком, забыли.

Время шло, никто не возвращался, ремни стали сползать, а петля всё сильнее сдавливать шею — это уже были не шутки. Аня увидела, что маме плохо, что она напугана, и позвала взрослых. Друбич спасли, но сниматься дальше она уже не могла. В результате в кадре, где герой Владимира Зельдина — «воскресший» Лоуренс Уоргрейв — появляется на фоне повесившейся Веры Клейтон, видны ноги не Татьяны Люсьеновны, а одной из гримёрш, что можно заметить по другим чулкам.

«Одесская альтернатива»

В октябре 1987 года в Одессе состоялся кинофестиваль зрелищных фильмов «Одесская альтернатива» — его открывал фильм Станислава Говорухина «Десять негритят».

Режиссёр для города был культовым, ведь главные свои шедевры, такие как «Вертикаль», «Белый взрыв», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие он снял именно здесь, в Одессе.

Но эта новая его лента не была похожа ни на одну из его предыдущих работ. Талантливая режиссура, замечательная игра любимых актёров и незабываемая музыка композитора Николая Корндорфа создавали неповторимую тревожную атмосферу, которая держала непривычного к жанру триллера советского зрителя в напряжении все два часа фильма. Краткая история одесского кино. От первых в мире фильмов до приключений бандеровцев в ГУЛАГе © dumskaya.net

Когда после состоявшейся 31 января 1988 года премьеры лента вышла на большие экраны, по стране зафиксировали несколько случаев, когда отдельным особо впечатлительным зрителям пришлось вызывать «скорую». В результате фильм посмотрели 33,2 миллиона зрителей, что для перестроечного времени было отличным показателем.

В самом начале «Десяти негритят» чьи-то закрытые чёрными кожаными перчатками руки расставляют на подносе чёрные статуэтки, символизируя повисший над героями зловещий рок. Затем эти же руки убирают их одну за другой. По роману, они принадлежат герою Зельдина — судье Уоргрейву.

На самом деле в кадре руки Станислава Говорухина. Он, подобно платоновскому «Демиургу», создал неповторимый мир фильма «Десяти негритят», в котором его волей появляются и исчезают любимые зрителем актёры, представая в непривычных для него ролях.

Но мы живём в реальном мире, где руки другого реального Демиурга одну за другой убирают с «подноса» наши «фигурки». Шестерых из десяти исполнителей главных ролей уже нет в живых, а в 2018 году умер и Станислав Говорухин.

Рядом с современными триллерами «Десять негритят» смотрятся уже не так зловеще, но и сейчас эта лента остаётся одной из лучших экранизаций романов Агаты Кристи, что признают даже сами британцы, и продолжает поражать зрителя мастерством и отточенностью, с которой они сделаны.