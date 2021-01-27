Возвращение в Россию в начале 2021 года бывшего депутата Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой вызвало фурор. Несмотря на то что Максакова критиковала политику РФ, в сложных жизненных обстоятельствах она вернулась в свою страну

В воскресенье, 24 января, телеканал НТВ сообщил о возвращении в Россию из Украины оперной певицы, бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой.

«Чтобы стать на крыло, Мария Максакова прилетела в Москву. Изматывающая пауза на паспортном контроле, и — заветный штамп в паспорте о пересечении границы», — рассказывалось в программе «Новые русские сенсации», журналисты которой сопровождали Максакову на одном из участков пути.

Среди прочего журналисты показали, как нервничала Максакова перед тем, как предстать перед российскими пограничниками.

Нервничала певица неспроста: слишком уж многое она наговорила, когда была на Украине.

«Я смотрю на свои интервью того периода — я смотреть не могу, я выключаю, переключаю. Я не могу видеть себя с этими выпавшими волосами, обстриженными, с этими жуткими трясущимися руками, с этими глазами безумными. Тяжело», — оправдывалась Максакова.

Теперь у неё большие надежды на новый этап жизни в России.

«Сейчас другое дело: прошло много времени и я в какой-то степени, не скажу, что встала на крыло, но приближаюсь к этому», — отметила она.

Эти слова наверняка возмутят многих россиян. В течение нескольких лет до этого Максакова критиковала Россию и её руководство. Но те, кто пристально следит за личной жизнью оперной певицы, вряд ли будут удивлены.

От красы Госдумы до непримиримой оппозиционерки

В 2015 году российские СМИ и соцсети умилялись браку двух депутатов Госдумы — «единоросски» Марии Максаковой и коммуниста Дениса Вороненкова. Счастья молодым желали их коллеги, в том числе и бывший тогда спикером Сергей Нарышкин.

Межфракционный брак тогда был одним из ярких светских событий, особенно с учётом того, что в Думе это был первый подобный брак, а также верности депутатов своим политсилам.

«Единая Россия» — это единственная реальная политическая сила в нашем обществе. И Владимир Путин — это не только лидер нашей партии, это общенациональный лидер и единственная фигура, консолидирующая наше общество», — ещё в 2011 году заявляла Максакова.

В 2014 году она проголосовала за присоединение Крыма к России.

Вороненков же был членом КПРФ, а в 2013 году он и вовсе стал членом Центрального комитета Компартии РФ. Его выступления и действия как нардепа были яркими и запоминающимися.

«Украина сегодня — это не только трагедия братского нам народа. Это урок всем нам! Вот что происходит с молодёжью, которая целенаправленно в течение многих лет подвергается определённому воздействию. Через СМИ, фильмы, песни, школу, бытовое поведение окружающих. 25 лет несколько поколений молодых людей воспитывались в антироссийском и русофобском духе. Результат мы видим», — указывал он в 2014 году.

А в июле 2016 года он просил глав ФСБ России и Минкомсвязи запретить мобильную игру Pokemon Go, поскольку её игроки могли, по мнению Вороненкова, стать участниками шпионажа и теракта.

Поэтому, когда в декабре 2016 года «звёздная пара» бежала, на Украине многие их знакомые, а также любители светских хроник были удивлены: два «ядерных» патриота — и такое. Вассерман объяснил, почему Максакова не вернется на Украину © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Однако те из них, кто пристально следил за Максаковой, сразу вспомнили о том, как она колебалась, когда работала в Госдуме. В июне 2013 года она голосовала за принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма в России, но спустя восемь месяцев, в феврале 2014 года, резко раскритиковала закон, предложив исключить из него формулировки «нетрадиционные отношения» как противоречащие здравому смыслу. Тогда её выступление наделало много шума и в Госдуме, и за её пределами.

Кроме того, в 2012 году Максакова единственная из депутатов Госдумы воздержалась от голосования во втором и третьем чтениях за закон о запрете усыновления российских сирот американскими гражданами.

В общем, колебалась даже не с линией партии, а иногда и вопреки ней. Но при этом политиком, строго говоря, она не была ни в российский, ни в украинский период жизни. Да и на Украину она уехала вместе с мужем не по политическим причинам.

Чистый криминал

Говоря о своём отъезде из Украины, Максакова подчёркивала: в России ей находиться тяжело.

«Я с удовольствием нахожусь в Киеве. Мне здесь нравится — нравилось всегда. Но невозможность жить и работать в стране, где ты жил и работал раньше, — это показатель того, насколько режим лоялен к своим гражданам. У нас, понимаете, вообще неприемлема критика. Это так странно, это узурпация», — отмечала она в интервью изданию Медуза.

Дело в отношении своего мужа она объясняла преследованиями и репрессиями, но никак не криминалом.

«Сейчас все открещиваются — мол, это не дело Кремля. Но нет ни одного человека, к которому я бы не пришла и не сказала: то, что происходит, — это 1937 год. Его пытаются привлечь к уголовной ответственности. По абсолютно надуманным, полностью сфабрикованным и сфальсифицированным обстоятельствам от начала до конца. Все, к кому я приходила, сочувственно кивали головой, говорили, что безобразие, но тем не менее они считают возможным так расправляться с человеком», — указывала она. Теперь долги: Максакова борется за 7-комнатную квартиру в Москве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

К тому времени за Вороненковым тянулся долгий шлейф неприглядных скандалов. Кроме того, ещё в 2014 году Московское управление Следственного комитета РФ направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. Его подозревали в соучастии в рейдерском захвате здания в центре Москвы.

Смерть Вороненкова в 2017 году тоже носила криминальный характер. Бывшего депутата Госдумы застрелили в центре Киева. И хотя украинские правоохранители в лице бывшего тогда генпрокурором Юрия Луценко пытались выставить всё как политическое убийство, даже они признавали наличие уголовного элемента в деле, считая, правда, криминальных авторитетов инструментами в руках политиков. Среди деятелей уголовного мира, замешанных в убийстве Вороненкова, называли Владимира Тюрина — бывшего мужа Максаковой. СМИ называют его «вором в законе», известным под кличками Тюрик, Тюря, Батя и Киномеханик.

Именно Тюрина Генпрокуратура Украины назвала организатором убийства Вороненкова. В марте 2018 года Нацполиция обвинила Тюрина в розыск. Но в октябре 2019 года Печерский районный суд отменил подозрение в отношении Тюрина.

Сама Максакова, которая после убийства Вороненкова поддерживала обвинения в адрес Тюрина, теперь от них открещивается. Говорит, что была запутана и подавлена.

Уже в 2021 году в Останкинском суде Москвы начался процесс над обвиняемыми в похищении криминального авторитета с Украины Юрия Василенко. Его считают организатором нескольких резонансных преступлений, в том числе убийства Вороненкова, а также убийства лидера партии «Оплот» Евгения Жилина. На Украине Василенко разыскивает СБУ. СМИ утверждают, что Василенко могли убить и скормить его тело свиньям. Следствие установило, что сын Тюрина встречался с Василенко, но сам Тюрин связи с пропавшим украинским авторитетом отрицает.

Ну а Максакова сейчас раскаивается в том, что поддерживала обвинение в адрес мужа.

Кстати, и её возвращение в Москву тоже связано с судом. Сейчас она судится с экс-главой отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денисом Панаитовым — бывшим партнёром её мужа. По словам Максаковой, она переписала на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот должен был передать ей своё жильё в Киеве, но не сделал этого.

«Идут суды, суды назначают мне прохождение определённых мероприятий, естественно, и Панаитов тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить», — рассказала Максакова. Фигуранта дела Вороненкова скормили свиньям © webeyer / flickr

Она охотно даёт комментарии и интервью СМИ. И подчас рассказывает противоречивые вещи. И если в репортаже НТВ говорится, что «становиться на крыло» Максакова будет в России, то уже в интервью, данному «Московскому комсомольцу», оперная певица утверждает: «становиться на крыло» она будет в США.

«Я в Америке сейчас собираюсь творческую жизнь устраивать, подписан контракт, и все мои шаги сейчас направлены на то, чтобы дебютировать на американских сценах», — отметила Максакова.

Она называет себя свободным человеком, который перемещается по миру, а не футбольным мячом, который гоняют по полю.

И на всё это с недоумением смотрят люди, вынужденные покинуть Украину из-за преследований. В отличие от Максаковой, они не могут вернуться домой. Ну а Россия легко прощает грехи тех, кто даже выступал против неё, пусть и на словах.