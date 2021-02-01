«Ваша власть запретила на ваш взгляд импорт вредных книг — "Илью Муромца" и булгаковского "Мастера и Маргариту". Почему запретили Илью Муромца — понятно. Он прогонял из страны всякую нечисть, и вам это болит. А гениальную книгу Булгакова вы запретили потому, что вы и есть представители дьявола, поэтому и боитесь. Что вы делаете со страной, рагули поганые? Ад сегодня пустой, потому что все черти здесь», — заявил депутат.
Рабинович добавил, что «если провести всеукраинский молебен, половина из вас сгинула бы».
На днях Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить из России книгу Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также детективные романы известного современного писателя Бориса Акунина. Начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык заявил, что «абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии «русского мира».
Кроме того он выразил сожаление, что нет полного запрета на ввоз книг из РФ, потому что «пропаганда скрывается в деталях».