Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович высказался против запрета Украины на ввоз из РФ произведений «Илья Муромец» и «Мастер и Маргарита», назвав действия власти дьявольскими. Об этом 1 февраля он заявил в ходе согласительного совета парламента, который транслировал телеканал «Рада»

«Ваша власть запретила на ваш взгляд импорт вредных книг — "Илью Муромца" и булгаковского "Мастера и Маргариту". Почему запретили Илью Муромца — понятно. Он прогонял из страны всякую нечисть, и вам это болит. А гениальную книгу Булгакова вы запретили потому, что вы и есть представители дьявола, поэтому и боитесь. Что вы делаете со страной, рагули поганые? Ад сегодня пустой, потому что все черти здесь», — заявил депутат.

Рабинович добавил, что «если провести всеукраинский молебен, половина из вас сгинула бы».

Украинцам запретили читать Булгакова и Акунина © flickr.com, Abhi Sharma Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также детективные романы известного современного писателя Бориса Акунина. Начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык заявил, что «абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии «русского мира».

Кроме того он выразил сожаление, что нет полного запрета на ввоз книг из РФ, потому что «пропаганда скрывается в деталях».