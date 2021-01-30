Ситуация с Всебелорусским народным собранием снимает все сомнения в словах Александра Лукашенко о том, что он всех обманул, в том числе Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев

Он напомнил, что до недавнего времени между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным существовала договоренность о том, чтобы взять под контроль политический процесс в республике, подготовить диалог и конституционную реформу.

«В общем-то, как мы понимаем, эта договоренность откровенно сорвана. Потому что на Всебелорусском народном собрании конституционная реформа обсуждаться не будет, о чем сказал Лукашенко, который раньше говорил совершенно по-другому, — с октября он говорил, что на Всебелорусском народном собрании будет меняться Конституция. Видите, он от этого уже отказался», — отметил Суздальцев.

Андрей Суздальцев: Спокойной жизни у Лукашенко не будет © Владимир Трефилов

«Он не скрывает, что в очередной раз обманул и Россию», — заключил эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.