Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona повторила известный юмористический тренд из TikTok, где разные женщины пробуют лайфхак по изготовлению маски из бюстгальтера. Видео певица выложила в соцсеть 28 января

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В исходном видео с советом размер нижнего белья самый маленький — А или первый, а пользовательницы сети примеряют на себя бюсты того размера, которые носят сами. У дам с выдающейся грудью, как у Аlyona Аlyona, лиф полностью закрывает лицо.

«Я упала с дивана от смеха», «Сделайте глаза и будете мухой», «Ой, я не могу. Ржу на повторе. У самой такой же почти», «Я сейчас умру от смеха», — отреагировали подписчицы рэперши.

Ранее Украинская рэперша показала «сухостой» на груди.

Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.