Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona поделилась с поклонниками информацией о том, какие именно татуировки украшают ее тело, в том числе продемонстрировала фото одной из последних работ своего мастера в ложбинке между грудями. Пост певица выложила в Instagram 27 января

Киркоров положил глаз на молдаванку и повезет ее на «Евровидение» © Филипп Киркоров/Инстаграм

Позже на запястье «приплыла» рыбка в честь первой песни, которая принесла девушке популярность. Еще у артистки есть тату на спине, которое оказалось неудачным, и его пришлось перебивать на изображение дерева. Последнее время, поделилась Аlyona Аlyona, ей захотелось «чего-то особенного для себя».

«Я увидела у одной девочки из Латинской Америки тату между грудями, соцветие. И подумала, что с моей формой груди будет круто сделать тоже там что-то. Я называю это сухостой, кто-то — калиной или ягодами на ветке. Но мне это очень нравится», — написала рэперша.

Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes «30 до 30» в двух категориях — «Развлечения» и «Знаменитости». А совсем недавно рэперша выиграла музыкальную премию Евросоюза.