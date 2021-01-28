Самую первую татуировку в виде своего знака зодиака Близнецы, рассказала рэперша, она сделала 5 лет назад у мастера в городе Барышевке Киевской области.
Позже на запястье «приплыла» рыбка в честь первой песни, которая принесла девушке популярность. Еще у артистки есть тату на спине, которое оказалось неудачным, и его пришлось перебивать на изображение дерева. Последнее время, поделилась Аlyona Аlyona, ей захотелось «чего-то особенного для себя».
«Я увидела у одной девочки из Латинской Америки тату между грудями, соцветие. И подумала, что с моей формой груди будет круто сделать тоже там что-то. Я называю это сухостой, кто-то — калиной или ягодами на ветке. Но мне это очень нравится», — написала рэперша.
Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.
В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes «30 до 30» в двух категориях — «Развлечения» и «Знаменитости». А совсем недавно рэперша выиграла музыкальную премию Евросоюза.