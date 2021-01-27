Так, одна из поклонниц звезды поинтересовалась, как артистке материнство, на что Кошмал ответила, что «никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью».
Другая фанатка сериала поинтересовалась, как звезде удалось похудеть после родов и как много Кошмал успела набрать за время беременности.
«18 килограммов! Не худела, веганство плавно сделало свое дело», — ответила актриса.
Известно, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года, а 28 июня 2018 года в семье родился сын Михаил. Артистка не любит делиться подробностями своей личной жизни, поэтому про ее мужа почти ничего неизвестно, кроме того, что он бизнесмен.
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Широкую известность артистке принесли съемки в украинском комедийном ситкоме «Сваты», за которую Кошмал была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф».