Украинская актриса, звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал поделилась с поклонниками снимками, на которых она находится в интересном положении в ожидании своего первенца. Стимулом к размещению фото послужили вопросы подписчиков на странице актрисы в Instagram 26 января

Актер сериала «Сваты» сделал странное признание © Даниил Белых/Инстаграм

Другая фанатка сериала поинтересовалась, как звезде удалось похудеть после родов и как много Кошмал успела набрать за время беременности.

«18 килограммов! Не худела, веганство плавно сделало свое дело», — ответила актриса.

Известно, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года, а 28 июня 2018 года в семье родился сын Михаил. Артистка не любит делиться подробностями своей личной жизни, поэтому про ее мужа почти ничего неизвестно, кроме того, что он бизнесмен.

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Широкую известность артистке принесли съемки в украинском комедийном ситкоме «Сваты», за которую Кошмал была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф».