В одном из эфиров программы жюри нужно было отгадать, кто выходил на сцену в костюмах буйвола, лисы, козы, розы, лягушки, сома, солнца, дракона и свеклы. Последний персонаж настолько вывел Данилко из себя, что тот вскочил и принялся стучать кулаком по столу.
«Я хочу знать, кто буряк (свекла — укр.)!» — кричал детектив.
Столь бурная реакция обычно сдержанного Данилко удивила даже его коллег по шоу.
«Андрей Михайлович не ударьтесь, не делайте этого», — отреагировал музыкант Dzidzio.
Ранее Данилко оправдался за фото с Малаховым, внесенным в «Миротворец»: «Вот козлы!!!».
Украинское шоу «Маска» является репликацией американской программы The Masked Singer. Детективами проекта стали Андрей Данилко, певицы Оля Полякова и Настя Каменских и продюсер Dzidzio.