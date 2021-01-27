По мнению Покрищук, в ресторан люди ходят веселиться, поэтому тех, кто делает замечания за громкий смех в таких заведениях, она называет «грустными жлобарями».
«Пришел, б**дь, в увеселительное заведение, сиди, веселись, с*ка, и не порть людям настроение», — высказалась блогерша.
Ранее Эпатажная блогерша из Киева объяснила, как не надо поступать с мужчинами.
Анастасия Покрищук — киевлянка, ранее работала продавцом, имеет диплом психолога, известна как обладательница самых больших скул в мире. Эти выдающиеся части тела она собственноручно сделала себе с помощью уколов с филлерами. Кроме этого девушка прибегала к услугам пластических хирургов, в частности увеличила грудь.