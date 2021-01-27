Блогер и обладательница самых больших скул в мире украинка Анастасия Покрищук сходила с друзьями в киевский ресторан, где возмутилась поведением «правильных» людей, желающих, чтобы окружающие вели себя прилично. Об этом девушка сообщила в Instagram 26 января

Победительница украинского реалити-шоу «Холостяк» получила травму в аварии «Пришел, б**дь, в увеселительное заведение, сиди, веселись, с*ка, и не порть людям настроение», — высказалась блогерша. Ранее Эпатажная блогерша из Киева объяснила, как не надо поступать с мужчинами. Анастасия Покрищук — киевлянка, ранее работала продавцом, имеет диплом психолога, известна как обладательница самых больших скул в мире. Эти выдающиеся части тела она собственноручно сделала себе с помощью уколов с филлерами. Кроме этого девушка прибегала к услугам пластических хирургов, в частности увеличила грудь.