«Переспала с парнем, теперь не пишет, что делать?» — спросила пользовательница сети.
«Вы думаете, что ваша п***а какая-то особенная. На самом деле в ней н***я особого нет, понимаешь? Ты просто облегчила жизнь п****сту, понимаешь? Он просто спустил и радостный пошел дальше», — ответила дипломированный психолог Покрищук.
Ранее Украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядела до операций.
Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 32 года. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. Она не скрывает, что сделала ряд пластических операций, в том числе по увеличению груди.
Самым выдающимся преображением стало изменение формы и размера скул. Их блогер «накачала» сама с помощью филлеров. В итоге Покрищук получила статус самой скуластой женщины мира. У девушки почти 250 тысяч подписчиков.