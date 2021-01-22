Обладательница самых больших скул в мире, блогерша из Киева Анастасия Покрищук, несмотря на свой эпатаж, имеет диплом психолога и часто отвечает на вопросы подписчиков по теме отношений. Очередная тема беседы коснулась сбежавших мужчин

Блогерша из Киева назвала стоимость своих огромных скул © Покрищук/Инстаграм

«Вы думаете, что ваша п***а какая-то особенная. На самом деле в ней н***я особого нет, понимаешь? Ты просто облегчила жизнь п****сту, понимаешь? Он просто спустил и радостный пошел дальше», — ответила дипломированный психолог Покрищук.

Ранее Украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядела до операций.

Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 32 года. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. Она не скрывает, что сделала ряд пластических операций, в том числе по увеличению груди.

Самым выдающимся преображением стало изменение формы и размера скул. Их блогер «накачала» сама с помощью филлеров. В итоге Покрищук получила статус самой скуластой женщины мира. У девушки почти 250 тысяч подписчиков.