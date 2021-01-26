Художник с ограниченными возможностями Федор Романов с Украины потратил минимальное время на написание картины кистью, удерживаемой зубами, передает Укринформ 26 января

«31-летний Федор Романов из Черниговской области свои полотна пишет маслом. В основном мужчина рисует натюрморты и пейзажи. В честь своей 9-летней дочери Федор решил установить рекорд Украины», — говорится в сообщении издания.

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Будущего мастера живописи родители оставили в роддоме, а в 14 лет Романову пришлось преодолевать еще одно заболевание — лейкоз. Позже мужчина создал семью, где родилась дочь. Сейчас семья проживает в селе Опытное Черниговской области, куда Романовы переехали из Луганска.