«31-летний Федор Романов из Черниговской области свои полотна пишет маслом. В основном мужчина рисует натюрморты и пейзажи. В честь своей 9-летней дочери Федор решил установить рекорд Украины», — говорится в сообщении издания.
У художника редкое заболевание — артрогипоз, из-за которого у него не функционируют руки и ноги, поэтому кисть он держит ртом. На написание «рекордной» работы Романову потребовалось 34 минуты.
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Будущего мастера живописи родители оставили в роддоме, а в 14 лет Романову пришлось преодолевать еще одно заболевание — лейкоз. Позже мужчина создал семью, где родилась дочь. Сейчас семья проживает в селе Опытное Черниговской области, куда Романовы переехали из Луганска.