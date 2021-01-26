У США появляется пространство для маневра на белорусском направлении, потому что Александр Лукашенко с упорством, достойным лучшего применения, пытается проводить политику многовекторности и балансировать между США и Россией. Об этом в программе «Ищенко о главном» на Youtube-канале рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко VLOG: США намерены похоронить православие? © Скриншот из видео Украина.ру

В первом варианте будет усиливаться государственная составляющая, то есть создаваться бюрократическая республика, как в России и Китае.

«Во втором случае Белоруссию ожидает судьба Украины: там будут существовать номинальные власти, а государство как такового не будет. А внешнее управление со стороны США будет заключаться в том, что американские корпорации получат очередной заповедник для свободной охоты, в котором будут развлекаться как хотят. Третьего не дано», — считает политолог.

Полностью выпуск программы можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.