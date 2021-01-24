Наследница певицы украинского происхождения Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая долгое время была в ссоре с матерью, 21 января выложила в соцсеть карикатуру на исполнительницу

«Без сарказма, а с добрым юмором! Заценила графический дизайн. Улыбнуло», — написала Плаксина.

Потап признался, что посещает параллельную реальность © Алексей Потапенко/Инстаграм Александра Квасса, изображено лицо Успенской и сделана подпись латиницей: «Мама, ради бога, я ни капли не пьяна, пропадаю я».

«Мне бы такое не понравилось», — отреагировала одна из подписчиц.

Мать и дочь долгое время не общались, а взаимные обвинения выдвигали на ток-шоу, куда обе ходили по разные стороны океана. Плаксина уехала жить в США, а Успенская осталась в Москве.

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Певица утверждала, что ее наследница связалась с плохими людьми и увлеклась наркотиками. Звездная дочь заявляла, что причина ссоры совсем в другом — мать издевалась над ней морально, а иногда даже поднимала руку.

В начале января женщины рассказали журналистам, что помирились, хотя их отношения пока сложно назвать идеальными.