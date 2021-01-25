Одна из знакомых стилиста рассказала, что ей позвонили знакомые Шевчука и попросили приехать к нему, так как вечеринка в доме стилиста уже закончилась, им нужно уезжать, а хозяин квартиры плохо себя чувствует.
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Прибывшие на место медики скорой выяснили, что у мужчины кровотечение, вызванное инородным телом в заднем проходе, которое спровоцировало некроз тканей. Стилиста госпитализировали в больницу, где он позже скончался.
Шевчук был известен как стилист, который работал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Лариса Долина и др.