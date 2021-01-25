Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая ранее уже поражала украинцев сменой имиджа, снова изменилась. Об этом можно судить по кадрам трансляции 25 января заседания согласительного совета Верховной Рады

В ноябре прошлого года Тимошенко сменила имидж: увеличила губы, сделала подтяжку лица и распрощалась с прической. Накануне своего 60-летнего юбилея «женщина с косой» перешла на вариант с завитыми локонами.

Золотарев объяснил, почему Тимошенко станет лучшим премьером, чем Витренко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" опубликовала со своего выступления на согласительном совещании, подписчики политика заметили, что она значительно изменилась за последние недели.

«Так изменилась за карантин», «Кто это?», «Не узнала», «Ой», «Владимировна молодеет», — написали подписчики.

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Пользователи сети предположили, что на этот раз лидер «Батькивщины» прибегла к серьезным хирургическим вмешательствам.