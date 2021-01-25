В ноябре прошлого года Тимошенко сменила имидж: увеличила губы, сделала подтяжку лица и распрощалась с прической. Накануне своего 60-летнего юбилея «женщина с косой» перешла на вариант с завитыми локонами.
На свежем видео, которое Тимошенко опубликовала со своего выступления на согласительном совещании, подписчики политика заметили, что она значительно изменилась за последние недели.
«Так изменилась за карантин», «Кто это?», «Не узнала», «Ой», «Владимировна молодеет», — написали подписчики.
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Пользователи сети предположили, что на этот раз лидер «Батькивщины» прибегла к серьезным хирургическим вмешательствам.