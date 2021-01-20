Американская певица Леди Гага, которая споет гимн США на инаугурации Джо Байдена, предстала в необычном образе, который напомнил многим украинцам стиль главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко

Эксперт объяснил, почему Байден будет поджигателем войны © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

На снимке она позирует на фоне интерьеров Капитолия. На ней — белый жакет и маска.

Внимание украинских пользователей соцсети привлекла прическа поп-дивы. Волосы она уложила в массивную косу вокруг головы — похожую косу носила Юлия Тимошенко во времена своего премьерства. Кроме того, с Тимошенко ассоциируется и выбранный Леди Гагой цвет одежды: лидер «Батькивщины» также часто носила белое и даже сделала его партийным цветом.

В среду победивший на выборах демократ Джо Байден примет присягу и станет 46-м президентом США, это должно произойти в 12:00 по времени Вашингтона (20:00 мск). При этом Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США — и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности. Вопреки многовековой традиции, предшественник Байдена Дональд Трамп пропустит церемонию.