«Я молюсь, чтобы завтра (20 января. — Ред.) был мирный день для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха», — написала певица под фото в Instagram.
На снимке она позирует на фоне интерьеров Капитолия. На ней — белый жакет и маска.
Внимание украинских пользователей соцсети привлекла прическа поп-дивы. Волосы она уложила в массивную косу вокруг головы — похожую косу носила Юлия Тимошенко во времена своего премьерства. Кроме того, с Тимошенко ассоциируется и выбранный Леди Гагой цвет одежды: лидер «Батькивщины» также часто носила белое и даже сделала его партийным цветом.
В среду победивший на выборах демократ Джо Байден примет присягу и станет 46-м президентом США, это должно произойти в 12:00 по времени Вашингтона (20:00 мск). При этом Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США — и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности. Вопреки многовековой традиции, предшественник Байдена Дональд Трамп пропустит церемонию.