Ведущая украинского проекта «Голос страны» Катя Осадчая поздравила тренера шоу певицу Тину Кароль с днем рождения и нечаянно рассекретила свою беременность. Пост и комментарии к нему можно прочитать в группе «Светская жизнь» Instagram, датированные 25 января

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