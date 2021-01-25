На снимках ведущая в ярко-красных брюках клеш и голубом пиджаке с поясом. Многие подписчики Осадчей предположили, что таким нарядом она решила подчеркнуть свое положение.
«Ну тут уж и не отворачивается Катя, беременна», «Катю тоже поздравляем с животиком», «Катюша беременна! Искренние поздравления!», «Катя, передавай эстафету Тине! Пусть забеременеет!» — написали поклонники Осадчей.
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Катя Осадчая — украинская телеведущая и журналистка. Ведет программу «Светская жизнь» на телеканале «1+1». В школьные годы работала моделью в Западной Европе, в 18 лет вернулась на Украину.