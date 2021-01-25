На Украине певица пробыла всего 10 дней, куда именно направилась, она пока не уточнила. Тем временем исполнительницу раскритиковали за полюбившиеся многим звездам «уколы красоты».
«О, еще одна обкололась ботоксом и не похожа на себя. Скоро все артисты будут на одно лицо», «Очень красивая, но потеряла свою индивидуальность», «Не узнала. Скоро все будут друг на друга похожи», «Да, на себя не похожа», «Лучше бы Богу молились за страну свою, чем поклонятся губам Лорак. Ну и чем она лучше всех остальных певиц?» — отреагировали подписчики.
Ранее «патриоты» ответили украинской певице на переезд в Москву: «Подавитесь теми деньгами!»
Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве. Однако это не остановило ее от покупки особняка в Подмосковье.