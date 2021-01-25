Украинская певица Ани Лорак ненадолго посетила родную страну, но уже покинула ее, предложив подписчикам отгадать, куда она отправляется дальше. Соответствующий пост в сториз Instagram она опубликовала на днях

Украинское «Дизель-Шоу» попало в скандал из-за выхода на российское ТВ © dizelshow_fan/Инстаграм

«О, еще одна обкололась ботоксом и не похожа на себя. Скоро все артисты будут на одно лицо», «Очень красивая, но потеряла свою индивидуальность», «Не узнала. Скоро все будут друг на друга похожи», «Да, на себя не похожа», «Лучше бы Богу молились за страну свою, чем поклонятся губам Лорак. Ну и чем она лучше всех остальных певиц?» — отреагировали подписчики.

Ранее «патриоты» ответили украинской певице на переезд в Москву: «Подавитесь теми деньгами!»

Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве. Однако это не остановило ее от покупки особняка в Подмосковье.