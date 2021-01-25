Директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал СМИ о том, что скандальные инфоповоды в жизни его подопечного появлялись от желания артиста заработать с помощью ток-шоу, об этом сообщила «Комсомольская правда» 22 января

«Последние два года известный продюсер Бари Алибасов жил исключительно на деньги от ток-шоу. Поэтому просил меня как можно чаще организовывать его участие в различных телепрограммах на платной основе. Это был его единственный доход, больше ему жить было не на что», — утверждает Горожанкин.

По его словам, в период карантина, когда артисты переживали «голодные» времена, Алибасову с его помощью удавалось зарабатывать на ток-шоу около 500 тысяч рублей в месяц, «что совсем неплохо для больного пенсионера».

Заработок, рассказал пиарщик, продюсер делил со своими работниками, женой Лидией Федосеевой-Шукшиной и сыном, которого тоже зовут Бари Алибасов.

Правда деньги, уточнил Горожанкин, все же становились причиной реальных ссор в семье. Так, по его словам, Алибасов-младший недавно сорвал очередную съемку отца, требуя 780 тысяч рублей.

У сына артиста своя версия произошедшего: все злоключения отца реальны, а Горожанкин просто продавал видео с больным и немощным Алибасовым СМИ, а все деньги забирал себе, за что в итоге и был уволен.

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К слову, «приключений» у 73-летнего продюсера за последнее время было немало. Летом 2019 года он якобы случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 года имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средства для повышения потенции. Продюсер утверждает, что просто перепутал таблетки.

Позже была информация о том, что все нажитое он оставил в наследство обезьяне Маше, потом — о желании продюсера покончить с собой, затем — новости о его разводе с Шукшиной, далее — не менее яркое заявление любовницы Виктории Полторацкой с требованием денег и недвижимости за рождение ребенка, которым она якобы беременна от артиста.