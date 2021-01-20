Писательница Лена Ленина рассказала, что у продюсера Бари Алибасова деменция и другие сопутствующие заболевания, не дающие ему возможности полноценно о себе заботиться. Такое заявление она сделала на личной странице в Instagram 19 января

«Врачи диагностировали ему (Алибасову. — Ред.) активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти. Они посоветовали окружению Бари Каримовича определить продюсера в более подобающее его состоянию учреждение. А вот с окружением у Бари Алибасова оказалась совсем беда. Сынок, несмотря на сумасшедший характер и хроническую словесную диарею, все-таки пытается хоть чем-то помочь родному отцу», — написала Ленина.

В возрасте 48 лет скончался известный украинский дизайнер © Сергей Ермаков/Инстаграм Лидии Федосеевой-Шукшиной, уверена, Ленина, от этой истории нужен только пиар и деньги.

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За последние несколько лет в жизни Алибасова случилось немало событий. ​Летом 2019 года он якобы случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 года имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средства для повышения потенции. Продюсер утверждает, что просто перепутал таблетки.

Позже была информация о том, что все нажитое он оставил в наследство обезьяне Маше, потом — о желании продюсера покончить с собой, затем — новости о его разводе с Шукшиной, далее — не менее яркое заявление любовницы Виктории Полторацкой с требованием денег и недвижимости за рождение ребенка, которым она якобы беременна от артиста.

В последние дни стало известно, что Алибасова запер дома его сын, а за вход в квартиру журналистов просит 780 тысяч рублей. Появляются в СМИ и публикации о том, что близкие продюсера уже начали делить имущество при живом Алибасове.