«Врачи диагностировали ему (Алибасову. — Ред.) активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти. Они посоветовали окружению Бари Каримовича определить продюсера в более подобающее его состоянию учреждение. А вот с окружением у Бари Алибасова оказалась совсем беда. Сынок, несмотря на сумасшедший характер и хроническую словесную диарею, все-таки пытается хоть чем-то помочь родному отцу», — написала Ленина.
Правда, вот персонал отца он уволил зря, считает она и тут же уточняет: просто нечем платить. Денег артисту, заверила светская львица, дают бывшие участники его группы «НА-НА», а вот окружению бывшей супруги продюсера актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, уверена, Ленина, от этой истории нужен только пиар и деньги.
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За последние несколько лет в жизни Алибасова случилось немало событий. Летом 2019 года он якобы случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 года имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средства для повышения потенции. Продюсер утверждает, что просто перепутал таблетки.
Позже была информация о том, что все нажитое он оставил в наследство обезьяне Маше, потом — о желании продюсера покончить с собой, затем — новости о его разводе с Шукшиной, далее — не менее яркое заявление любовницы Виктории Полторацкой с требованием денег и недвижимости за рождение ребенка, которым она якобы беременна от артиста.
В последние дни стало известно, что Алибасова запер дома его сын, а за вход в квартиру журналистов просит 780 тысяч рублей. Появляются в СМИ и публикации о том, что близкие продюсера уже начали делить имущество при живом Алибасове.