Украинский дизайнер и модельер Андре Тан предложил подписчикам скидку на свои модели, если люди закажут их с примеркой на дом. Такое предложение он сделал киевлянам на своей странице в Instagram 13 января

«Андре Тан уже едет к тебе домой! Внимание, Киев! В период действия жестких ограничений и закрытия офлайн-магазинов мы возобновляем услугу доставки с примеркой на дому», — написал модельер.

Он уточнил, что если заказавший домашнюю примерку купит хоть одну вещь, то приезд курьера будет бесплатном, в противном случае придется заплатить 70 гривен (183 рубля). Кроме того, на свои товары дизайнер обещает огромную скидку.

Локдаун введен на Украине с 8 января и должен продлиться до 24 числа месяца. В это время закрыты развлекательные заведения, а торговые центры продают только продукты.

Дизайнер Зеленской сделала неожиданное признание © Катя Сильченко/Инстаграм

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Киев за решение в январе ввести новые ограничения, так как посчитала, что они могут негативно сказаться на благосостоянии украинцев.

Украинские эксперты утверждают, что январский локдаун не повлечет критических негативных последствий для экономики страны и ударит по малому и среднему бизнесу не сильно.

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