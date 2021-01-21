Героиня украинской телепрограммы «От пацанки до барышни» Анастасия Покрищук, известная огромными скулами и розовыми волосами, раскрыла тайну своей внешности, продемонстрировав, какой была в 18 лет. Пост с архивными фото она выложила в Instagram 21 января

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«Узнали женщину? Это я в 18 лет, кто-то еще хочет сказать, что раньше было лучше? Натуральная "красота" прекрасна», — прокомментировала снимки сама Покрищук.

Обычно под фотографиями блогера собирается огромное число критических замечаний по поводу ее неуемного желания менять себя, но в этот раз многие подписчики решили, что раньше «пацанка» выглядела хуже.

«Настя, сейчас ты просто невероятна, а 18 остались за плечами, и о них можно забыть», «Вот это трансформация!!! Сделали себя такой, какой Вы видите и Вам, кстати, очень идет», «Красавица сейчас! Очень круто, что ты себя нашла и свой образ, в котором тебе круто», — отметили пользователи.

Ранее издание Украина.ру писало: Самая скуластая украинка объяснила, каких женщин нужно терзать собачьими шокерами.

Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 32 года. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. Она не скрывает, что сделала ряд пластических операций, в том числе по увеличению груди.

Но самым выдающимся преображением стало изменение формы и размера скул. Их блогер «накачала» сама с помощью филлеров. В итоге Покрищук получила статус самой скуластой женщины мира.