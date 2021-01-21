На старых снимках — брюнетка с прямым носом и пухлыми губами, при этом скулы девушки совсем нельзя назвать выдающимися.
«Узнали женщину? Это я в 18 лет, кто-то еще хочет сказать, что раньше было лучше? Натуральная "красота" прекрасна», — прокомментировала снимки сама Покрищук.
Обычно под фотографиями блогера собирается огромное число критических замечаний по поводу ее неуемного желания менять себя, но в этот раз многие подписчики решили, что раньше «пацанка» выглядела хуже.
«Настя, сейчас ты просто невероятна, а 18 остались за плечами, и о них можно забыть», «Вот это трансформация!!! Сделали себя такой, какой Вы видите и Вам, кстати, очень идет», «Красавица сейчас! Очень круто, что ты себя нашла и свой образ, в котором тебе круто», — отметили пользователи.
Ранее издание Украина.ру писало: Самая скуластая украинка объяснила, каких женщин нужно терзать собачьими шокерами.
Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 32 года. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. Она не скрывает, что сделала ряд пластических операций, в том числе по увеличению груди.
Но самым выдающимся преображением стало изменение формы и размера скул. Их блогер «накачала» сама с помощью филлеров. В итоге Покрищук получила статус самой скуластой женщины мира.