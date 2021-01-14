Несмотря на крайне эпатажную внешность и не менее эксцентричное поведение, Покрищук имеет диплом психолога и отвечает всем желающим, исходя из своих знаний, но в свойственной ей манере — часто с крепким русским матом. Очередной вопрос от подписчицы не стал исключением.
«Могу ли я ненавидеть мужа из-за того, что мы не можем быть вместе? Он женат», — спросила девушка.
«Есть такие ошейники для собаки. Шокеры. Я против этого, но всем бабам, которые влюбляются в женатых, надо надевать такой ошейник, и, как только она подходит к женатому, тадам ее током на *уй!» — ответила блогер.
Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. На данный момент является обладательницей самых больших скул в мире. Не скрывает, что наколола их собственноручно филлерами.
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