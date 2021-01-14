Анастасия Покрищук, героиня украинской телепрограммы «От пацанки до барышни», известная своими непропорциональными скулами и розовыми волосами, часто отвечает на вопросы подписчиков об отношениях. Очередной совет звезды соцсетей коснулся вопроса общения с женатыми мужчинами. Соответствующий пост она выложила у себя в Instagram 13 января

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«Могу ли я ненавидеть мужа из-за того, что мы не можем быть вместе? Он женат», — спросила девушка.

«Есть такие ошейники для собаки. Шокеры. Я против этого, но всем бабам, которые влюбляются в женатых, надо надевать такой ошейник, и, как только она подходит к женатому, тадам ее током на *уй!» — ответила блогер.

Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. На данный момент является обладательницей самых больших скул в мире. Не скрывает, что наколола их собственноручно филлерами.

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