Юморист, супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин 13 января в Instagram показал полностью прозрачный семейный бассейн. По его словам, он планировал записать сексуальное видео, а получил критику за хвастовство

«Когда я строил дом, я сделал окна под водой в бассейне, и все не мог понять для чего. Теперь понял, я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел — ну так — дельфин в возрасте. В общем, видео я снимал, надеясь на сексуальный образ, а получилась, как всегда, комедия», — честно признался Галкин.

«Чтоб все так жили!», «Здорово, когда такой бассейн дома», «Это окна на улицу или в дом?», «В таком не пописаешь», «У меня в Одессе на "Привозе" бы спросили: "И сколько ж это люди за отопление платят?"», «Вы дом построили этот?!» — написали подписчики.

«Пусть все вернется, кроме политики»: Галкин спровоцировал дискуссию о России и Украине © Алла Пугачева/Инстаграм

Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома — 3 тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.

Ранее издание Украина.ру писало: «У вас и на лошадях можно!»: Галкин показал, как развлекаются дети в замке.

В октябре прошедшего года Галкин подвергся критике отдельных украинских СМИ за пародию на главу государства Владимира Зеленского. Юморист высмеял «5 вопросов президента».