Дочь украинской певицы Оли Поляковой 15-летняя Мария, которая сейчас отдыхает со звездной матерью и сестрой на Мальдивах, поглумилась над своими соотечественниками. Соответствующий пост в Instagram она разместила 19 января

Олег Винник превратился в Дженнифер Энистон © Олег Винник/Инстаграм

«Куда бы вы хотели отправляться после карантина?» — спросила Полякова-младшая своих подписчиков.

Тем временем на Украине продолжается локдаун: общепит, развлекательные и учебные заведения закрыты, в магазинах можно купить только продукты.

Ранее: Оля Полякова встретила Крещение на Мальдивах и поглумилась над украинцами.

К слову, еще совсем недавно мать девушки певица Оля Полякова возмущалась отменой концертов из-за карантина, заявляя, что у работников шоу-бизнеса стало плохо с финансами. Из-за этого артистка даже поругалась с главой Минздрава страны Максимом Степановым и устроила под окнами Кабмина митинг звезд против запретов.