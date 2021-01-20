Девушка выложила в сеть очередное фото с тропического пляжа, где она лежит в купальнике на надувном матрасе в море. Возможно, публикация не получила бы большого внимания, если бы не издевательский комментарий, оставленный подростком.
«Куда бы вы хотели отправляться после карантина?» — спросила Полякова-младшая своих подписчиков.
Тем временем на Украине продолжается локдаун: общепит, развлекательные и учебные заведения закрыты, в магазинах можно купить только продукты.
Ранее: Оля Полякова встретила Крещение на Мальдивах и поглумилась над украинцами.
К слову, еще совсем недавно мать девушки певица Оля Полякова возмущалась отменой концертов из-за карантина, заявляя, что у работников шоу-бизнеса стало плохо с финансами. Из-за этого артистка даже поругалась с главой Минздрава страны Максимом Степановым и устроила под окнами Кабмина митинг звезд против запретов.