О продаже франшизы студии «Квартал 95», а именно программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС стало известно во вторник, 19 января. Через несколько часов после этой новости пресс-служба Международного союза КВН на своем сайте обнародовала список команд — участниц кастинга, среди которых оказались и украинские

Запорожский ДК «Юность» запутался в фейках о концерте Моргенштерна © Моргенштерн/Инстаграм Telegram-канал Украина.ру, таковых немало: «Сборная Одессы» и «Сборная медиков» из Одессы, «Падик 19» из Запорожья, «Подруги твоего парня из Харькова».

Изъявили желание поучаствовать в проекте и представители ДНР, от этого региона свои силы будут пробовать две команды: «Дуэт имени нет» и «Все Пуteam». На данный момент поданы 172 заявки, но организаторы уточнили, что это не итоговая цифра. Кастинг запланирован на 25-27 января.

Ранее появилась информация, что «Квартал 95» открестился от продажи франшизы российскому телеканалу.

Во вторник, 19 января, представители украинской студии «Квартал 95» заявили, что не занимаются продажей франшизы российскому каналу, уточнив, что такие права с 2012 года есть у шведского дистрибьютора Eccho Rights, который в итоге и совершил сделку с СТС.

Проект «Лига смеха» был создан в 2015 году, сейчас шоу ведет комик Евгений Кошевой. До избрания президентом Украины в 2019 году ведущим программы был основатель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. Изначально шоу задумывалось как аналог КВН, который перестали транслировать на украинском ТВ после победы Евромайдана и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году.