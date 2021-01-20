Министерство иностранных дел Литвы накануне подало в Департамент миграции при МВД обращение с просьбой включить Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в республику. В заявлении отмечалось, что Киркоров во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
По словам главы МВД, ведомство будет регулярно оценивать всех, кого Россия якобы «пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы».
«По запросу МИД миграционная служба внесла российского исполнителя Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет», — говорится в материале ведомства.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым власти Литвы хотели внести Киркорова в черный список, откровенно глупы.