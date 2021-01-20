Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву. Об этом 19 января сообщило Министерство внутренних дел республики

Киркоров настучал промоутеру молотком по голове и получил сдачи — видео © Филипп Киркоров/Инстаграм

По словам главы МВД, ведомство будет регулярно оценивать всех, кого Россия якобы «пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы».

«По запросу МИД миграционная служба внесла российского исполнителя Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет», — говорится в материале ведомства.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым власти Литвы хотели внести Киркорова в черный список, откровенно глупы.