«Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю», — написал шоумен.
Галкин показал поклонникам архивное видео со своей мамой и старую фотографию, на которой его родители запечатлены вместе с его нынешней женой задолго до того, как у него случился роман с Пугачевой.
С ней Галкины познакомились, когда будущему комику было 3 года, однако ни мать, ни отец юмориста не дожили до его свадьбы и рождения детей, умерев от болезни.
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В октябре прошедшего года Галкин подвергся критике отдельных украинских СМИ за пародию на главу государства Владимира Зеленского. Юморист высмеял «5 вопросов президента».