Юморист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин почтил память своей матери Натальи Григорьевны, которая умерла в 2004 году от онкологии. Пост, посвященный ее дню рождения, комик на днях разместил у себя в Instagram

«Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю», — написал шоумен.

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С ней Галкины познакомились, когда будущему комику было 3 года, однако ни мать, ни отец юмориста не дожили до его свадьбы и рождения детей, умерев от болезни.

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В октябре прошедшего года Галкин подвергся критике отдельных украинских СМИ за пародию на главу государства Владимира Зеленского. Юморист высмеял «5 вопросов президента».