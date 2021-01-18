Политика США в отношении Украины при новом президенте значительно не изменится. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

Неменский отметил, что и в правление Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении Украины управлялась людьми из Демократической партии. Она могла бы измениться, если бы Трамп остался на второй срок, добавил политолог.

Дмитрий Дробницкий: Байден может назначить "царя" по Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Он (Байден — ред.) не будет играть ту роль, на которую сейчас многие надеются в Киеве, что он вновь, как в бытность вице-президентом, возьмет под пристальный личный контроль отношения с Украиной», — сказал Неменский.

Байден постарается отстраниться от украинской повестки, поскольку это маргинальная тема для американской внешней политики и лично для него небезопасная. Однако ей продолжат заниматься американские политики, хорошо знакомые с Украиной и имеющие отношение к событиям Евромайдана, отметил Неменский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

11 января Минфин США внес в санкционный список семь граждан Украины и четыре СМИ из-за «вмешательства в американские выборы». Согласно Минфину, попавшие под санкции физлица связаны с депутатом Андреем Деркачом, которого в пресс-релизе называют «российским агентом».