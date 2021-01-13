Уроженка Крыма актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, которая предпочла провести праздники не на тропических островах, а у себя на Родине, посоветовала своим поклонникам приезжать на полуостров именно зимой. Причину она озвучила в своем Instagram 13 января

«Море в межсезонье «дышит», и дышать им сейчас значительно полезнее, чем летом! Кто болел, кто на профилактике — это дыхательное упражнение полезно всем!» — заявила она.

Прохор Шаляпин невольно натравил украинских националистов на Данилко © Андрей Данилко/Инстаграм

«Какой цвет нереальный у зимнего моря!», «Эва вы поправились. У вас со здоровьем все в порядке?» — написали пользователи.

Родилась Эвелина Бледанс в Ялте, с 1991 по 2005 год являлась участницей украинской комик-труппы «Маски», где играла сексуальную медсестру.

Сейчас живет и работает в России. Актриса неоднократно подвергалась критике украинских националистов за высказывание о том, что «Крым никогда не был украинским».

Ранее Бледанс показала смелое видео из Крыма.