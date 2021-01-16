Власти Украины поставили граждан станы пред выбором - купить лекарства или заплатить за газ и тепло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Тарифный геноцид» и кризис Зеленского. Главное на неделе 8-15 января от экспертов © politrada.net.ua

Среди желающих стать во главе тарифного майдана, считает Андрей Золотарев, олигархи Игорь Коломойский, Виктор Медведчук и Петр Порошенко.

«Поэтому у Зеленского есть неделя-две на практическое решение, потому что в противном случае где-то к 25-30 января мы рискуем получить тарифный Майдан, который технологически собрать несложно. Этот Майдан получит массовую поддержку, даже если это не закончится отставкой правительства или роспуском Рады, то это принесет Зеленскому непоправимые репутационные потери. То есть мифологема про Голобородько рискует обнулиться», — рассказал эксперт.

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С конца прошлой недели жители Украины начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ. Стоимость голубого топлива поднялась с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.