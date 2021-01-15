Пока подлинность скриншотов не подтверждена, но история уже получила широкую огласку. Несколько дней назад в Twitter появились фото переписки якобы Хаммера и неизвестной женщины. Предположительно, общение в сети было долгим — с октября 2016 по февраль 2020 года.
«Я 100% каннибал. Хочу съесть тебя. В этом страшно признаваться», — пишет мужчина.
Также он заявляет, что хочет «отрезать палец ноги» девушки, «пить ее кровь» и «держать в руках пульсирующее сердце».
По словам Вусекович, в свое время Хаммер любил лизать ее раны и признавался, что хочет сделать барбекю из ее ребра.
Другая бывшая девушка актера, писательница Джессика Энрикес утверждает, что переписка вполне может быть реальной, но в современном мире обидчикам верят больше, чем жертвам, поэтому голливудская звезда, на ее взгляд, избежит наказания.
Сам обвиняемый долгое время никак не комментировал разворачивающийся вокруг него скандал, но позже отменил съемки в новом фильме с актрисой Дженифер Лопес.
«Я не буду отвечать на эти бредовые обвинения, но в свете порочных и лживых онлайн-атак, я не могу сейчас с чистой совестью оставить детей на 4 месяца и снимать фильм в Доминикане», — сказал он.
Прадед звезды — известный миллионер еврейского происхождения Арманд Хаммер, отец которого был родом из Одессы.
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