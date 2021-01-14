В СМИ появилась информация о фактах из личной жизни певца Алекса Малиновского, которому приписывают роман с коллегой Сергеем Лазаревым. «Экспресс газета» 13 января раскрыла не только имена тех, кто в последнее время появлялся в постели артиста, но и его «интимные габариты»

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«Я его линейкой мерил, честно скажу, но вот у других не было возможности — так что не с чем сравнивать. Да и желанием как-то не горю. Но слухи до меня доходят, что мой агрегат даже больше, чем у Киркорова. И что я в этом плане — лучший в шоу-бизнесе» — заявил как-то сам Малиновский про свои размеры.

Своим наставником на эстраде он назвал певца Николая Баскова, но отношения артисты разорвали после пяти лет совместной работы. Долгое время мужчинам приписывали страстный роман, правда никто из них эту информацию так и не прокомментировал.

Позже Малиновского заподозрили в новых нетрадиционных отношениях с исполнителем Сергеем Лазаревым. Поклонники пришли к такому выводу, когда увидели в соцсетях артистов параллельно появляющиеся на одних и тех же локациях во время отдыха на Бали. При этом ранее Лазареву приписывали роман с украинской исполнительницей Ани Лорак.

Алекс Малиновский — певец, бизнесмен, лауреат премий Face Thet Award и P&M Russia look, участник шоу «Голос» 2012 года. На конкурсе трое из четырех судей не оценили вокальных способностей артиста, а композитор Александр Градский и вовсе назвал Малиновского бездарностью.

Ранее мы писали: Лазарева застукали за отдыхом в компании бойфренда на Бали.