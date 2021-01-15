Бывший солист группы «НА-НА» Валерий Юрин пообещал положить Бари Алибасова и его представителя в могилу. Об этом 14 января сообщило издание Lenta.ru

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что его работодателю регулярно приходят от Юрина сообщения, в которых последний обещает расправиться и с продюсером, и с самим Горжанкиным. В качестве доказательства пиарщик предоставил аудиозапись, где говорит мужчина с голосом, похожим на голос Юрина.

«Еще раз там что-то будет по колдунам — ляжете вместе с колдунами в одну братскую могилу. Вадим, теперь я за вами буду гоняться», — говорит голос на аудио.

Киркоров велел уволенной домработнице Люсе держать язык за зубами © Филипп Киркоров/Инстаграм

К слову, пиар-директор говорит, что Юрин действует не один, еще в этой компании действующих против известного продюсера бывший директор группы «НА-НА» Андрей Назаров, дочь бывшей жены Алибасова Ольга Шукшина и ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

В последнее время имя Алибасова часто мелькает в новостных лентах. ​Летом 2019 года, по его словам, продюсер случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 года попал в больницу из-за передозировки средства для повышения потенции. Артист утверждает, что просто перепутал таблетки.

Позже стало известно, что Алибасов составил завещание, где в качестве наследника указана его обезьяна Маша. В конце 2020 года продюсер развелся со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, муж продал ее квартиру без ее ведома и потратил все деньги.

Позже представитель Алибасова заявил, что борется с желанием своего подопечного покончить с собой. Всплыла в новостной повестке и новая любовница артиста Виктория Полторацкая, которая якобы беременна от продюсера и потребовала от него миллионы и наследство за рождение ребенка.