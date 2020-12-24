В ролике Гарри учит Лизу ездить на самокате и предлагает кататься вместе, давая ей указания, как не свалиться с транспортного средства.
«О! А ты говорила: упадем, упадем. Давай еще раз?» — говорит мальчик в ролике.
За кадром происходящее комментирует отец семейства, который призывает быть аккуратнее. А вот большинство подписчиков звезды обратили внимание совсем на другое обстоятельство.
«У Вас и на лошадях можно!!!», «В таком доме можно и покататься», «Маловато место у вас в "однушке"», «Лизуня, своим взмахом руки, все передала, актриса!» — заметили поклонники.
И действительно, в конце поездки девочка смахивает невидимый пот со лба и с шумом выдыхает, всем своим видом показывая, что очень устала от указаний брата.
Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома — 3 тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.
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