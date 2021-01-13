Певица, экс-участница украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и ее муж, украинский певец Владимир Дантес пережидают локдаун, объявленный в стране, на Бали. Однако несколько дней назад исполнитель пожаловался на трудности тропического отдыха у себя в Instagram

Потап и Каменских решили переждать локдаун на Мальдивах © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Еда тут исключительно заточена под завтраки, максимум бранчи. Нет, тут можно и обедать и ужинать, но вкусно ли? Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом», — написал Дантес.

«У людей локдаун, а они…», «А у нас стабильно — 50 оттенков серого в Киеве», «Нас бы хоть куда, пусть с жучками и мышами, но только вон из городской квартиры», — написали пользователи.

В отличие от своего мужа, Надя Дорофеева совсем недавно начала сольную карьеру после распада группы «Время и Стекло» и за первый же клип нарвалась на хейт. За съемки видео на пешеходном мосту по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни», националистически настроенные граждане Украины назвали ее «циничной ватницей, танцующей на костях».

Ранее украинцы раскритиковали актрису Сумскую за отдых во время локдауна, назвав ее поступок «пиром во время чумы».