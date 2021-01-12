Уроженка Крыма, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс порадовала подписчиков смелым видео, которое она записала на яхте во время отдыха на родном полуострове. Соответствующий пост артистка выложила в Instagram 10 января

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