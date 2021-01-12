«Мой прекрасный родной Крым, я наслаждаюсь каждым глотком твоего драгоценного воздуха», — написала она.
На видео ведущая сидит в пижаме с короткими шортиками и шлет своим подписчикам воздушные поцелуи, как вдруг обнаруживает, что на ней болтается не оторванная бирка.
Для артистки это не стало поводом к переписыванию видео, Бледанс просто добавила новые хештеги: #неумеха #бирка #попа #попандос.
Родилась Эвелина Бледанс в Ялте, с 1991 по 2005 год являлась участницей украинской комик-труппы «Маски», где играла сексуальную медсестру. Сейчас живет и работает в России.
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