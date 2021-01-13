По словам журналистки, звонивший возмутился комментарием ее СМИ по поводу новогоднего выпуска «Дизель шоу», а именно, уточнила Лигачева, заметки корреспондента издания Ярика Зубченко.
«В «Дизель шоу» речь идет даже не о нормализации алкоголизма, а какой-то сакрализации или глорификации (превознесение. — Ред.). Притом что Украина на самом деле 123-я в мире по потреблению алкоголя на душу населения», — такую оценку юмористическому шоу дал журналист.
Лигачева написала, что очень быстро положила трубку после угроз, и сразу после получила сообщение следующего содержания.
«Понимаю, что для таких продажных писак деньги не пахнут, но деньги — не главное в этой жизни. И исполнители грязных заказов очень быстро это понимают. Жизнь объясняет», — говорилось в СМС.
Журналистка заявила, что до сих пор не поняла, был ли это розыгрыш юмористов или реальный «наезд». При этом Лигачева уточнила, что голос звонившего мужчины был «недружелюбный и даже агрессивный».
«Дизель Шоу» — юмористическое шоу от компании «Дизель Студио». Телевизионная версия концерта выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов в стране.
Ранее «Дизель Шоу» обвинили в расизме за сравнение Пушкина и Шевченко.