Шеф-редактор украинского сайта «Детектор медіа» Наталья Лигачева 12 января опубликовала в Facebook сообщение о том, что ей якобы угрожал руководитель «Дизель шоу» Алексей Бланарь за «неправильную», на его взгляд, публикацию о юмористах

По словам журналистки, звонивший возмутился комментарием ее СМИ по поводу новогоднего выпуска «Дизель шоу», а именно, уточнила Лигачева, заметки корреспондента издания Ярика Зубченко.

«В «Дизель шоу» речь идет даже не о нормализации алкоголизма, а какой-то сакрализации или глорификации (превознесение. — Ред.). Притом что Украина на самом деле 123-я в мире по потреблению алкоголя на душу населения», — такую оценку юмористическому шоу дал журналист.

Прохор Шаляпин невольно натравил украинских националистов на Данилко © Андрей Данилко/Инстаграм

«Понимаю, что для таких продажных писак деньги не пахнут, но деньги — не главное в этой жизни. И исполнители грязных заказов очень быстро это понимают. Жизнь объясняет», — говорилось в СМС.

Журналистка заявила, что до сих пор не поняла, был ли это розыгрыш юмористов или реальный «наезд». При этом Лигачева уточнила, что голос звонившего мужчины был «недружелюбный и даже агрессивный».

«Дизель Шоу» — юмористическое шоу от компании «Дизель Студио». Телевизионная версия концерта выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов в стране.

Ранее «Дизель Шоу» обвинили в расизме за сравнение Пушкина и Шевченко.