Артисты юмористического проекта «Дизель Шоу» нарвались на критику из-за сценки про поэтический баттл между Александром Пушкиным и Тарасом Шевченко. Поклонникам не понравилось противопоставление русского и украинского менталитета, написал ОВОZREVATEL 16 декабря

Украинский певец заявил, что мечтает совершить диверсию в Кремле © Тарас Тополя/Инстаграм

«Откровенно скатились в русофобскую пропаганду», «Уже и до Пушкина добрались, что, без русских не обойтись? Политика пошла. Разочаровали», «Довольно мерзко, зачем разжигать межнациональную рознь? Раньше уважал "Дизель Шоу", теперь презираю!», «Очень разочарована! Вам Россия чем помешала? Политика — это не ваше», — отреагировали поклонники шоу.

«Дизель Шоу» — юмористическое шоу от компании «Дизель Студио». Телевизионная версия концерта выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов в стране.

В марте 2020 года президент Украины подписал закон о ликвидации русского языка в школах. В большинстве учебных заведений страны перестали изучать произведения и большинства русских писателей, таких как, например, Лев Толстой и Федор Достоевский.